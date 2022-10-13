Из-за тумана «желтый» уровень опасности объявлен на утро 14 октября в Московском регионе

В ночь на 14 октября в Москве и Подмосковье ожидается сильный туман Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильный туман накроет Москву и Подмосковье ночью 14 октября, из-за чего Росгидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности на территории как столицы, так и Московской области. Период предупреждения охватывает шесть часов с 04:00 до 10:00 14 октября.

Видимость в этот период снизится как минимум до 700 метров, а как максимум - до 200 метров. Автомобилистов призывают быть крайне осторожными на дороге, как, впрочем, и пешеходов вблизи проезжей части.

Утром 15 октября в Москве и Подмосковье неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется.

Ранее KP.RU сообщил, что со следующей недели 17 октября в столице и области погода сменится на более холодную и ненастную. Начнутся затяжные дожди, а дневные температуры будут составлять всего несколько градусов тепла. Синоптики предупреждают о начале глубокой осени.