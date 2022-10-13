Собянин: в Москве утверждена адресная инвестпрограмма на 2023-2025 годы

В 2023-2025 годах в Москве появится свыше 216 километров новых дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие три года в Москве за счет городского бюджета построят более 750 транспортных, дорожных и социальных объектов, а также домов по программе реновации. Такие данные следуют из Адресной инвестиционной программы столицы на 2023-2025 годы, которую в четверг, 13 октября, утвердило правительство Москвы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Основная статья расходов отдана транспорту и дорогам. Прежде всего речь идет о метро. В ближайшие три года достроят БКЛ и возведут Троицкую линию. В эксплуатацию введут 18 новых станций.

- Будут введены в эксплуатацию участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до аэропорта Внуково, участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до района Северный, участок Сокольнической линии от «Коммунарки» до «Потапова», станция «Суворовская» Кольцевой линии, - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Начнется строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Будет проложено 38,9 км путей, построят два электродепо.

Столичная дорожная сеть вырастет на 216,2 километра. В 2023 году на 100% будет запущен Московский скоростной диаметр.

По программе реновации в 2023, 2024 и 2025 году новоселье справят 155 тысяч москвичей. Для них возведут 5,4 млн «квадратов» жилья. В новых кварталах будут строить и соцобъекты. Всего в столице в этот период появится свыше 130 детских садов, школ, больниц, поликлиник, ФОКов.

Ранее KP.RU сообщил, что к 2027 году в Москве построят 8 новых путепроводов.