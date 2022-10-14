Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 75 столичных компаний

Фото: Андрей АБРАМОВ

Итоги реализации в столице национального проекта «Производительность труда» за девять месяцев этого года подвела министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Мария Багреева. С января по сентябрь 2022-го соглашения с городом на участие в нацпроекте заключили 75 московских предприятий.

«В рамках реализации нацпроекта 61 предприятие выбрало адресную поддержку, в ходе которой для компаний разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов, - отметила Багреева. - В результате компании смогли более чем на 20 процентов увеличить выработку, сократить на 22 процента время реализации процессов и на 55 процентов – незавершенное производство».

По ее словам, ещё 14 участников нацпроекта пользуются системной поддержкой с большим набором инструментов – от обучения до льготного финансирования.

Некоторые данные по участникам проекта приводит Агентство стратегического развития Москвы. Например, среди основных источников роста производительности для них эксперты отмечают такие, как снижение времени реализации процессов, простоев и ожиданий, внедрение единых стандартов работы и перепланировка производственных линий. Помимо этого, организации работают с помощью системы адресного хранения и рабочего пространства по системе 5С.

ВАЖНО

Национальный проект «Производительность труда» действует в Москве с прошлого года. За трёхлетку участие в нем сможет принять 561 предприятие. Стоит отметить, что под требования проекта попадают примерно 4 тысячи столичных компаний.

Проект в столице курирует Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города. Заявки принимаются на сайте оператора национального проекта в России. Там обязательно нужно указать регион – город Москва.