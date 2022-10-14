Ефимов: Московская техническая школа открыла направление «Микроэлектроника и фотоника»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской проект «Московская техническая школа» (МТШ) продолжает расширяться. Стартовавшие в нем с прошлого года образовательные программы помогают инженерам столицы обучиться работе с инновационными технологиями для оптимизации производственных процессов и развития промышленного потенциала. Проект обеспечивает предприятия высококвалифицированными кадрами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, правительство Москвы, ведущие столичные вузы и компании заключили соглашение об открытии нового направления в МТШ – «Микроэлектроника и фотоника». Спрос на товары этой отрасли, в которой в городе работают 48 предприятий, сегодня растет. Производства тоже наращивают свои мощности. Поэтому нужны продвинутые специалисты.

«Инженеры смогут пройти обучение и получить необходимые знания и навыки в области исследования, разработки, производства и практического применения современных электронных средств и технологий», – отметил заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что МТШ обучает инженеров по самым популярным специальностям в промышленности, способных успешно конкурировать на рынке. Среди таких направлений теперь - микроэлектроника и фотоника.

Всего в МТШ теперь вместе с «Микроэлектроникой и фотоникой» восемь направлений для обучения. Сюда входят «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

ПАРТНЕРЫ - КРУПНЕЙШИЕ ВУЗЫ СТРАНЫ

В новом направлении МТШ:

- образовательные партнеры - Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», МГУ и другие;

- индустриальные партнеры - научно-технический центр «Модуль», АО «Швабе», АО «Микрон» и другие;

- партнеры по развитию - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), АНО «Развитие человеческого капитала», АНТО «ТТ».

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ

Предприятию достаточно заполнить заявку на сайте investmoscow.ru. Затем «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для «прокачки» знаний и умений сотрудника.