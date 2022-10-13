Боец из ДНР, лишившийся рук и ног, мечтает вернуться на фронт Фото: Дмитрий СТЕШИН

Михаилу Матвиенко 27 лет и у него есть мечта – попасть на фронт. Житель Люберец там уже побывал и лишился ног, одной руки, зрения, но патриотизма это не убавило.

Матвиенко родился в Донецка, в русско-украинской семье. Вспоминая свое детство, мужчина говорит, что никто никогда не делился на национальности. После школы он поступил в строительный техникум, мечтал строить современные здания, но пришел 2014-й год. Дончане стали требовать автономности, отстаивали свою возможность говорить на русском языке. Михаил вместе со всеми выходил на улицу на митинги.

В 19 лет он записался добровольцем, в батальон «Восток», это произошло после того, как Донецк начали бомбить. Тот роковой бой он до сих пор видит ночью. В составе пехоты он обеспечивал прикрытие отступающим от линии фронта бойцам, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

- А потом по нашим начали бить кассетными боеприпасами, - вспоминает он.

Дальше страшная боль, госпиталь и полная темнота. Яркие краски так и не вернулись, новости о том, что нет руки и ног сказали врачи. И парень воспринял мужественно.

Следующие два месяца восстанавливался и терпеливо ждал, когда вернется зрение. А врачи ждали, когда он будет морально готов услышать, что ослеп навсегда.

- Если меня Бог оставил на земле, значит мне это мне по силам. Надо действовать и ставить перед собой новые задачи, – говорит он, и не скрывает, что мечтает вернуться на фронт. За мужество в бою Михаила Матвиенко наградили золотой звездой «Герой казачьего народа».

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