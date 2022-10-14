После тщательного осмотра московского самолета в Нью-Дели из-за сообщения о бомбе угроз не обнаружили

Oрганы безопасности были приведены в боевую готовность Фото: EAST NEWS

Самолет компании "Аэрофлот" в ночь на пятницу прибыл в Нью-Дели. Его тщательно осматривали специалисты экстренных служб из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международный аэропорт им. Индиры Ганди.

По данным источника, на борту и в багаже взрывных устройств не обнаружено.

"Самолет был тщательно досмотрен, багаж пассажиров тоже был тщательно досмотрен. Ничего подозрительного не обнаружено. Пассажиров постепенно начинают выпускать из здания аэропорта", — говорится в сообщении.

Экстренное сообщение о бомбе поступило в аэропорт им. Индиры Ганди в четверг вечером. После этого органы безопасности были приведены в боевую готовность, а меры безопасности в аэропорту усилили.

Ранее KP.RU сообщал об эвакуации, здания МИА «Россия сегодня» в центре Москвы. Позже стало известно, что там сработала пожарная сигнализация - тревога оказалась ложной.