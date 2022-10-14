Метеоролог Шувалов рассказал, какая погода ждет жителей Москвы в выходные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О погоде на ближайшие выходные в Москве рассказал метеоролог Шувалов в беседе с изданием "Вечерняя Москва". По словам эксперта, 15 и 16 октября 2022 года в столице осадков не ожидается, но при этом в регионе будет облачно, с редкими прояснениями.

— Это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода, — поделился Шувалов.

Кроме этого, Шувалов отметил, что температура воздуха будет соответствовать типичным показателям октября.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за тумана в Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение действовало на протяжении шести часов с 04:00 до 10:00 по московскому времени.

Это уже не первое предупреждение о сильном тумане в Москве этой осенью. В конце сентября в аэропортах столицы были задержаны девять авиарейсов.