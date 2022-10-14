Анастасия Ракова: Москва продолжает развитие ценностно-ориентированного здравоохранения

Вице-мэр по вопросам социального развития города Анастасия Ракова рассказала о новых подходах в организации лечения онкологии. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В Москве продолжается развитие ценностно-ориентированного здравоохранения. Для повышения качества онкопомощи в столице составили новый рейтинг якорных онкологических стационаров за январь-август, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Более трех лет мы проводим масштабную работу по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. С этого года мы начали переход к ценностно-ориентированному здравоохранению». – отметила Ракова.

Ценностно-ориентированная медицина - это модель здравоохранения, в центр которой ставится пациент и его заболевание. Акцент в такой системе смещается с объема предоставляемых услуг на конечные результаты, достигнутые в ходе лечения. Онкология стала первым направлением, в котором столичное здравоохранение внедряет такой подход.

«Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний - четко выстроенного процесса по всем этапам, от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. На их основе в июне мы впервые опубликовали рейтинг многопрофильных онкологических стационаров», - рассказала Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра Москвы, сейчас подводятся промежуточные итоги работы якорных онкоклиник за восемь месяцев 2022 года.

«Рейтинг сформирован из двух составляющих: медицинских показателей и отзывов пациентов», - уточнила Анастасия Ракова.

В Топ-3 лидеров рейтинга входят Московский клинический научный центр имени Логинова (клиника получила общую оценку - 4,3, оценку пациентов - 4,8), городская клиническая онкологическая больница №1 (общая оценка - 3,5, оценка пациентов - 3,4) и Московская городская онкологическая больница №62 (общая оценка - 3,3, оценка пациентов - 3,6). Четвертую строчку списка заняла Городская клиническая больница имени Плетнева (общая оценка - 3,8, оценка пациентов - 2,8). На пятое место рейтинга попала Городская клиническая больница имени Боткина (общая оценка - 3,3, оценка пациентов - 3). Шестое место досталось Московскому многопрофильному клиническому центру «Коммунарка» (общая оценка - 2,5, оценка пациентов - 3,2).

Первая составляющая рейтинга складывается из выполнения врачами больниц параметров, утвержденных клиентскими путями: это сроки постановки диагноза, определение методов лечения, наличия или отсутствия осложнений после операций. Эта информация обновляется каждый месяц на основании медицинской документации. Вторую часть оценки рейтинга выставляют на основании отзывов пациентов. Эти отзывы собирают персональные онкопомощники.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что врачи московских поликлиник провели более 600 тысяч телемедицинских консультаций. С февраля 2022 года сервис телемедицины работает во всех московских поликлиниках. За восемь месяцев этой услугой воспользовались около 380 тысяч пациентов.