Задержан подозреваемый в подрыве банкомата на станции метро «Нагатинская» в Москве

Задержан мужчина, который взорвал банкомат петардой на станции метро «Нагатинская» в Москве. Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который в начале октября подложил зажженную петарду в купюроприемник банкомата, расположенного в вестибюле станции метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро и скрылся. О задержании сообщает представитель Пресс-центра МВД России Ирина Волк.

4 октября KP.RU сообщал, что неизвестный мужчина бросил петарду в банкомат и скрылся. В результате взрыва банкомат получил повреждения. Пассажиры столичного метрополитена не пострадали. Спустя время злоумышленник был задержан на станции МЦК «Стрешнево».

Следователем СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленником оказался 34-летний безработный житель Красноярска. В настоящее время он находится под стражей.