Автомобиль наехал на пешехода на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на 1-й на Тверской-Ямской улице произошло ДТП, в котором приняли участие автомобиль и пешеход. Об случившемся рассказали в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

В сообщении отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. На месте ДТП работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Департаменте транспорта отметили, что движение в сторону Лесной улицы осуществляется по двум полосам из трех.

Пешеходов просят быть более внимательными на проезжей части и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП на внутренней стороне 15-го км МКАД. В районе Капотни грузовик влетел в ограждения и перевернулся. В результате происшествия затруднено движение по трем полосам из пяти. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется. На месте работают специалисты экстренных служб.