Роман Вильфанд: нудные дожди начнутся в Москве с 17 октября 2022 года Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

С начала следующей недели, 17 октября 2022 года, в Москве ожидаются нудные дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Информационным агентством ТАСС.

"Золотая осень продлится до воскресения. В начале следующей недели погода будет относительно теплая, от 9 до 14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными, нудными", — говорит Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра порекомендовал жителям Москвы и области насладиться этой погодой, пока солнечно и светло. В пятницу и субботу прогнозируется температура около 10 градусов, а в воскресенье будет чуть теплее - 11-13 градусов, но погода станет более облачной.

Ранее, метеоролог Шувалов сообщил, что ближайшие выходные в Москве будут без осадков.