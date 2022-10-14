Эксперт рассказал, могут ли сотрудники полиции проверять документы и выдавать повестки на улицах города Фото: Александр ГЛУЗ

После объявления частичной мобилизации в России, в социальных сетях появилось много сообщений о том, что сотрудники правоохранительных органов осуществляют рейды по МФЦ, кафе, ресторанам, бизнес-центрам и станциям метро, чтобы вручить повестку гражданам. В беседе с корреспондентом KP.RU, эксперт Иван Самарин рассказал, может ли такое происходить на самом деле.

- Повестку имеет право вручать только сотрудник военкомата. Но при этом с ним, конечно, могут присутствовать и полицейские, и сотрудники каких-либо других служб. А вот проверять на улице документы у людей, к которым есть вопросы по уклонению от частичной мобилизации, сотрудники полиции могут, — говорит Самарин.

Он также отметил, что у военкоматов есть полномочия отправлять запросы в структуры МВД по поводу помощи в поиске уклонистов.