Мужчина упал с 11 этажа жилого дома и выжил в районе Царицыно в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве в районе Царицыно мужчина сорвался с 11 этажа жилого дома и выжил. Его госпитализировали с множеством травм. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж заперся в квартире и свесил ноги из окна.

«Как пояснила хозяйка квартиры, мужчина 1988 года рождения пришел к ней домой и закрылся там. Гражданин вел себя неадекватно: говорил, что его хотят убить, вышел на балкон и залез на уличную часть кондиционера. Он сорвался оттуда и упал с высоты 11 этажа», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые вызвали экстренные службы. Пострадавший был госпитализирован - у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек мозга, множественные переломы лицевого скелета и костей таза, открытый перелом правого голеностопного сустава, закрытый перелом правого бедра, разрыв печени. Мужчина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Правоохранители выясняют подробности случившегося.