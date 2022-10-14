Андрей Бочкарёв: На станции «Текстильщики» БКЛ метро выполнена обкатка последних эскалаторов

На потолке будущей станции «Текстильщики» БКЛ разместится композиция, напоминающая ткацкий станок. Она будет обыгрывать название станции. Фото: stroi.mos.ru.

Строительные работы на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии московского метро вошли в завершающую стадию. Метростроевцы успешно испытали установленное на ней инженерное оборудование, сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Выполнена обкатка трёх последних эскалаторов, установленных на станционном комплексе "Текстильщики". Они расположены в южном вестибюле и обеспечат подъем пассажиров с уровня кассового зала к выходу на Шоссейную улицу. Шесть эскалаторов, связывающие платформы с кассовым залом, ранее уже прошли грузовые испытания», – рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

В северном вестибюле станции оборудовали наклонный ход под эскалаторное оборудование, который свяжет наземный павильон с будущей пересадкой на действующую станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Пересадку между станцией «Текстильщики» БКЛ и фиолетовой веткой метро обеспечит пешеходный мост.

«Строительство моста включает в себя устройство двух монолитных сходов (интеграции на станции Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий) и монтаж металлоконструкций пролетного строения. В настоящее время мы приступили к монолитным работам в рамках интеграции с Большим кольцом: ведём устройство основания первой опоры будущего перехода», – рассказал генеральный директор компании-подрядчика «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.

Длина пересадочного моста составит 140 метров. Он протянется над железнодорожными путями МЦД-2 и Люблинской улицей. Благодаря установке такого моста движение железнодорожного и автомобильного транспорта не будет затронуто.

Всего на восточном отрезке Большой кольцевой линии разместились четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». С их открытием значительно улучшится транспортная доступность юго-восточных районов столицы.

Напомним, строительные работы на Большом кольце московского метрополитена будут завершены к концу 2022 года. Для пассажиров его полностью откроют в начале 2023 года.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро.