Архитектурную подсветку и уличные фонари в Москве перевели на зимний режим работы Фото: Городское хозяйство Москвы

Архитектурную подсветку и уличные фонари в Москве перевели на зимний режим работе. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», — говорит Бирюков.

Заммэра отметил, что ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки был составлен несколько лет назад. Но при этом диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение заработает раньше.

Ранее KP.RU сообщал, что дождливая погода придет в Москву с начала следующей недели.