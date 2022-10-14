Автомобиль вылетел на газон в результате ДТП с такси на юге Москвы

Авария с участием автомобиля такси произошла на Варшавском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Сегодня днем, 14 октября 2022 года, на Варшавском шоссе в районе дома 81к1 на юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них вылетел на газон. О произошедшем сообщается в официальном канале Департамента транспорта столицы.

Второй автомобиль вылетел на газон Фото: Департамент транспорта Москвы

Столкновение машин произошло по направлению движения в сторону центра города. На месте работают экстренный службы города. В результате аварии перекрыта одна из полос - движение осуществляется по другим четырем.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве автомобиль наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Департамент транспорта столицы просит пешеходов быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.