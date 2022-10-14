Эксперт отметил успешный опыт применения офсетных контрактов в Москве

Московские власти уже заключили четыре офсетных контракта с производителями медицинских изделий и лекарств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые офсетные контракты, заключённые правительством Москвы, показывают их востребованность для сфер производства с постоянным и высоким уровнем спроса, считает независимый экономист Андрей Бархота. Эта практика хорошо зарекомендовала себя как инструмент индустриального и инвестиционного развития, уверен эксперт. По его словам, офсетный контракт дает инвесторам и бизнесу гарантии сбыта продукции. Город же получает поставки необходимых товаров и услуг по стабильным ценам. Кроме того, такой механизм хорошо сказывается на рынке труда. Эксперт убежден, что значение снижения стоимостного уровня офсетного контракта трудно переоценить.

«Это позволит внедрить новый механизм в контрактные отношения с предприятиями других отраслей, в том числе высокотехнологичных, связанных с импортозамещением. Успешный опыт применения офсетных контрактов в Москве способен положить начало межотраслевой кооперации на межрегиональном уровне с привлечением широкого пула инвесторов», - отметил Андрей Бархота.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 октября подписал распоряжение о проведении электронного конкурса для выбора поставщика по поставке медицинской мебели для городских медучреждений. С победителем конкурса будет заключен офсетный контракт. Поставщик берет на себя обязательство в течение трех лет открыть в Москве предприятие по выпуску медицинской мебели. Общий объем инвестиций в проект должен составить не менее 250 миллионов рублей. Столичные власти, со своей стороны, гарантируют в течение десяти лет приобрести у производителя 80 позиций мебели на сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город, заключая офсетные контракты, выбирает наиболее востребованную продукцию. Если выпуск такой продукции является стратегически важным, столица готова заключать офсетный контракт на срок до 10 лет и давать производителю гарантии долгосрочных закупок.

«Заключенные сегодня контракты уже позволили сэкономить бюджетные средства: среднее снижение цены закупки по итогам конкурсов составило 20 процентов – это порядка 18 миллиардов рублей. В этом году для поддержки инвестиционной активности было принято решение заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства», – отметил Владимир Ефимов.

На сегодняшний день московские власти подписали уже 5 офсетных контрактов. Четыре из них заключены с производителями медицинских изделий и лекарств, пятый договор обеспечит городу строительство завода детского питания. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 72,7 миллиарда рублей.

Ранее в правительстве Москвы сообщили, что в столице начали работу три новых завода, поставляющих продукцию для городских нужд. Для стимулирования инвесторов мэрия снизила минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов. С 1 июля он уменьшился с одного миллиарда до 100 миллионов рублей.