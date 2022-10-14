«В пределах нормы»: в Депздраве назвали средний объем талии москвичек

Джае непродолжительные, но регулярные занятия спортом помогут держать тело в тонусе, а талию - в норме! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средний объем талии у москвичек составляет 85 сантиметров, а у москвичей - 95 сантиметров, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на столичный Депздрав. Там такие цифры в свою очередь получили, подведя итог работы действовавших с 14 мая по 11 сентября 2022 года павильонов «Здоровая Москва». Специалисты отметили, что эти размеры хоть и отличаются от модельных, но все еще соответствуют диапазону нормы.

- Эти показатели находятся в верхних границах нормы, но с тенденцией к увеличению в более зрелом возрасте. Например, у мужчин до 30 лет средние значения не превышают 90 см, а у женщин - 75 см, — заявила главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Татьяна Елагина.

Она также напомнила, что размер талии может увеличиться из-за развития абдоминального ожирения, которое может стать причиной более серьезных патологий сердечно-сосудистой системы, вызвать сахарный диабет или даже рак. В связи с этим рекомендуется не только придерживаться правил здорового питания, но и следить за индексом массы тела и проходить профилактические осмотры.

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