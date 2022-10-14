Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном тумане ночью и утром 15 октября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупреждают жителей Москвы о том, что в ближайшую ночь и утром 15 октября 2022 года на столицу опустится сильный туман. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

В сообщении отмечается, что в ночные и утренние часы возможно ухудшение видимости на дорогах и автомагистралях, что может затруднить движение и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуется быть внимательней при управлении автомобиля, держать дистанцию и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам следует быть аккуратнее и прикреплять в одежде светоотражающие фликеры.

Ранее KP.RU сообщал, что ближайшие выходные в Москве будет облачно и без осадков, температура воздуха будет соответствовать типичным показателям октября. Однако уже в начале следующей недели в столице начнется дождливая погода.