Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Москве 15 и 16 октября 2022 года

Рейд продлится 25 часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные 15 и 16 октября в Москве состоится рейд «Нетрезвый водитель», сообщает столичная Госавтоинспекция. Безответственных автомобилистов, севших после выпитого за руль, начнут ловить в 19:00 15 октября. Продлится рейд до 20:00 16 октября.

- Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих, — отмечается в сообщении ведомства.

Там добавили, что всегда готовы оперативно отреагировать на информацию о нетрезвых автолюбителях за рулем.

Ранее KP.RU сообщил о снижении количества аварий в Москве. По итогам статистики за 9 месяцев 2022 и 2021 годов выяснилось, что число ДТП снизилось на 6,5% и составило 5783 происшествия. При этом треть из них произошли с участием пешеходов.