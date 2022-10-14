СК РФ проводит проверку после слухов о подпольном морге на западе Москвы

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по столице организовать проверку по факту сообщения о нелегальном морге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процессуальную проверку после сообщений о нелегально работающем на западе Москвы морге в вагончике поручил провести председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Сюжет о подпольных ритуальщиках показал один из российских федеральных каналов.

- Сообщалось, что обеспокоенные местные жители направили в программу снятое ими видео, как на территорию промзоны въезжает неприметная машина без опознавательных знаков, из которой выгружают носилки с телом умершего и заносят в вагончик-контейнер, — говорится в сообщении ведомства.

Отправившие ролик москвичи попросили журналистов разобраться в происходящем. Далее в сюжете рассказали, что в вагончике производится бальзамирование тел скончавшихся. Также высказывались предположения о связанной с нелегальным моргом коррупционной схеме, в которой могут быть задействованы медики, полицейские и работники ритуальных служб.

Организовать проверку глава Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту травмирования женщины в медцентре Москвы.