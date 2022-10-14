Собянин: Эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируется открыть в январе

Поездка на эскалаторах будет занимать 1,5 минуты, Высота подъёма составит 34 метра. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На Воробьевых горах вновь заработает эскалаторная галерея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Она откроется в январе 2023 года. Галерея, построенная 60 лет назад, простаивала более 40 лет. Сейчас ее восстанавливают и готовят к работе.

«В 2020 году после консультаций с экспертами, после подробнейшего геологического изучения пород мы приняли решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах - одного из знаковых объектов Москвы, - рассказал Сергей Собянин 14 октября в ходе осмотра галереи. - За несколько лет были проведены колоссальные работы. Здесь были забиты 700 свай глубиной до 30 метров для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Здесь поставили новые эскалаторы производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру. Работы подходят к концу. В этом году закончим все основные строительные работы. Надеюсь, в январе уже поедут пассажиры».

Эскалаторная галерея впервые открылась 23 июля 1959 года. Она позволяла москвичам всего за несколько минут добираться от станции «Ленинские горы» Кировско-Фрунзенской линии метро (сейчас – Сокольнической) до улицы Косыгина. Галерея сразу же стала популярным местом среди москвичей и гостей города. С ее смотровой площадки открывались такие захватывающие виды, что режиссеры не раз использовали ее для съемок – например, в картине 1972 года «Ох уж эта Настя!».

В 1983 году галерею и саму станцию пришлось закрыть из-за ошибки, допущенной во время проектирования станции метро «Ленинские горы». Под эскалаторной галереей произошло смещение грунтов, из-за чего в конструкциях появились трещины. Работы по реконструкции были завершены только через 19 лет. В декабре 2022 года станция открылась для пассажиров под новым названием – «Воробьевы горы».

За 40 лет простоя конструкции эскалаторной галереи пришли в аварийное состояние и были практически полностью разрушены. Строителям пришлось восстанавливать их почти с нуля. Сначала были демонтированы верхние элементы, затем укрепили склон Воробьевых гор.

Как и раньше, нижний вестибюль эскалаторной галереи расположится в 150 метрах от южного выхода станции «Воробьевы горы». Верхний вестибюль будет вести пассажиров к улице Косыгина. Двухэтажные здания вестибюлей внутри облицуют мрамором и гранитом. На крыше верхнего вестибюля оборудуют смотровую площадку с отличным видом на Москву-реку, стадион «Лужники» и центр столицы. В зданиях появятся сувенирный магазин, кофейные аппараты, кафе и ресторан с панорамным видом.

Поездка на эскалаторах будет занимать 1,5 минуты. Планируется, что по рабочим дням ими будут пользоваться до 15 тысяч человек, в выходные или в дни спортивных состязаний - до 20 тысяч. В галерее установили три эскалатора российского производства длиной 68 метров. Высота подъёма составит 34 метра, что сопоставимо с десятиэтажным домом.