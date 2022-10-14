Для Российского университета транспорта создадут многофункциональный технологический кластер «Образцово»

Фото: АГН Москва

На северо-востоке столицы в Марьиной Роще появится многофункциональный технологический кластер «Образцово». Его разместят на базе Российского университета транспорта. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, для этого предстоит реконструировать старые здания и построить новые рядом с основным университетским зданием на улице Образцова. Такой проект изменений в правила землепользования и застройки города ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На базе университета будет создан современный образовательный кластер, - рассказала Княжевская. - Наполнение его будет самым разнообразным и направлено на всестороннее развитие как вуза, так и прилегающей территории. Уверена, что со временем район вокруг него станет прекрасным многофункциональным пространством, включенным в активную городскую жизнь».

КОНКРЕТНО

По проекту на участках:

- в Минаевском переулке, д. 2 построят современный учебный корпус с физкультурно-оздоровительным комплексом и подземным гаражом. Общая площадь здания - 33 тысяч квадратных метров;

- на Новосущевской улице, д. 24 проведут реконструкцию и строительство комплекса зданий. При этом обновят дом культуры университета, а также разместят новый учебно-лабораторный корпус с библиотекой и архивным хранилищем. Площадь сооружений - около 69 тысяч квадратных метров;

- на Новосущевской улице, д. 22, стр. 3 реконструируют учебный корпус под учебно-административные помещения. Среди них - аудитории, кафедры, а также конгресс-центр. Площадь здания - 105,3 тысячи квадратных метров;

- на улице Образцова, д. 9, стр. 9 реконструируют в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию с учётом охранного статуса первое историческое здание университета. При этом планируется перекрытие внутренних дворов корпуса светопрозрачным покрытием и реставрация фасадов. В обновлённом здании откроют административный учебный корпус.