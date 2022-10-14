Автомобиль улетел в кювет после ДТП на Варшавском шоссе в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 октября 2022 года, на Варшавском шоссе в Москве, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Одна из машин опрокинулась и улетела в кювет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В сообщении отмечается, что из-за аварии затрудненно движение в сторону области. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее KP.RU рассказывал, что в подмосковном Домодево экипаж ДПС перекрыл движение и помог пенсионеру перейти дорогу в Домодедово. Мужчина начал переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, но тот потух, когда пешеход был лишь на середине пути. Автомобилисты пропускать дедушку не стали. На помощь пришел мимо проезжающий экипаж ДПС.