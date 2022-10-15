Ефимов: В Москве растет производство медицинской мебели

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о увеличении столичными производителями выпуска своей продукции. В частности, речь идёт о медицинской мебели. Городские поликлиники и больницы получат ее по офсетному контракту, который планируется заключить по итогам электронного конкурса. Такое решение ранее принял мэр Москвы Сергей Собянин. Договор предусматривает создание инвестором за три года современного производства. На эти цели должно быть истрачено не менее 250 миллионов рублей. В обязательства города входит закупка у компании товаров в течение десяти лет на сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.

«За восемь месяцев этого года столичные компании выпустили медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ветеринарную, на 703 миллиона рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за январь – август 2021 года, - отметил заммэра. - В дальнейшем мы ожидаем существенный рост объема производства данных товаров благодаря реализации офсетного контракта».

По его словам, на сегодня в столице подписано пять таких договоров. Сумма общих вложений солидная - 12,9 миллиарда рублей! Благодаря этому производители поставят городу лекарства, различные медицинские изделия и детское питание. Недавние федеральные изменения в порядок заключения офсетных контрактов позволят привлекать ещё больше инвестиций. Напомним, с этого лета сумму минимальных вложений уменьшили в десять раз - до 100 миллионов рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что производством мебели в столице сейчас занимаются более 90 предприятий. Чтобы открылась пополнилась новыми инвесторами, город оформляет офсеты и без торгов выделяет компаниям участки в аренду под масштабные инвестиционные проекты (МаИП).

«Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели, - пояснил глава ведомства. - Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей».

Компании, реализующие МаИП, арендуют землю без торгов по льготной ставке один рубль в год. На площадках затем строят новые производства. Это стало возможным после утверждения Москвой мер антикризисной поддержки бизнеса в марте этого года. В результате инвесторы уменьшают расходы на создание рабочих мест. Кроме того, у них появляется реальная возможность быстро запустить выпуск необходимых городу и жителям товаров.