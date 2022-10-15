На московском этапе конкурса «Студент года» названы имена победителей и призеров - Сергунина

Фото пресс-службы Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

На региональном этапе Российской национальной премии «Студент года» в Москве стали известны результаты конкурса. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, представители 24 столичных вузов объявлены победителями. В списке - 35 человек (подробнее - в сообществе «Молодежь Москвы» в социальной сети «ВКонтакте»). Еще 45 человек стали призерами. Напомним, конкурс проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«В Москве можно получить конкурентоспособное на мировом уровне образование, причем в любой профессии и области знаний — от инженерии и физики до архитектуры, медицины и информационных технологий. Помимо этого, талантливую и активную молодежь привлекают возможности для самореализации и высокое качество жизни. Победителями городского студенческого конкурса стали 35 человек, призерами — еще 45. Сильнейшие участники будут представлять столицу на общероссийском этапе премии. Желаем вам успехов!» — сказала Наталья Сергунина.

На конкурсе соперники участвовали в деловых играх, решали тематические кейсы, создавали самопрезентации и проходили собеседования с экспертами. Гран-при и титул «Студент года Москвы — 2022» получил Виталий Казаку — студент второго курса магистратуры Сколковского института науки и технологий. Среди участников также выбрали лучших в таких номинациях, как «Староста года», «Творческая личность года», «Общественник года», «Спортсмен года» и другие.

Учащиеся вузов борются за национальную премию «Студент года» с 2014 года. С 2019-го ее проводят при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Региональный этап конкурса в Москве курирует Российский союз молодежи при участии столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.