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Общество15 октября 2022 6:47

Облачно и ветрено будет в ближайшие выходные 15 и 16 октября в Москве

В субботу воздух прогреется до +11, а в воскресенье еще на два градуса больше
Мила ГЕНЬ
Синоптики пообещали недолгое потепление на выходных в Москве

Синоптики пообещали недолгое потепление на выходных в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные 15 и 16 октября в Москве и Подмосковье температура будет немного выше нормы, сообщает Гидрометцентр. Осадки не прогнозируют.

В субботу, 15 октября, воздух прогреется до 9-11 градусов выше нуля. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Осадков не планируется, будет облачно с прояснениями.

Ночью воздух остынет до 2-4 градусов.

В воскресенье, 16 октября, сохранится облачность с прояснениями. Температура воздуха поднимется до плюс 11-13 градусов.

Согласно данным синоптиков, к вечеру воскресенья начнет усиливаться ветер. Весь день он будет сохранять скорость в 5-10 метров в секунду. Западные циклоны принесут за собой постепенное похолодание и уже в начале следующей недели днем термометры будут показывать на несколько градусов меньше, чем в выходные.

Ранее KP.RU писал, что синоптики обещают первый снег в Москве после 17 октября.