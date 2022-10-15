Облачно и ветрено будет в ближайшие выходные 15 и 16 октября в Москве

Синоптики пообещали недолгое потепление на выходных в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные 15 и 16 октября в Москве и Подмосковье температура будет немного выше нормы, сообщает Гидрометцентр. Осадки не прогнозируют.

В субботу, 15 октября, воздух прогреется до 9-11 градусов выше нуля. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Осадков не планируется, будет облачно с прояснениями.

Ночью воздух остынет до 2-4 градусов.

В воскресенье, 16 октября, сохранится облачность с прояснениями. Температура воздуха поднимется до плюс 11-13 градусов.

Согласно данным синоптиков, к вечеру воскресенья начнет усиливаться ветер. Весь день он будет сохранять скорость в 5-10 метров в секунду. Западные циклоны принесут за собой постепенное похолодание и уже в начале следующей недели днем термометры будут показывать на несколько градусов меньше, чем в выходные.

Ранее KP.RU писал, что синоптики обещают первый снег в Москве после 17 октября.