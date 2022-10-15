Рабочий погиб после падения с 12-го этажа строящегося дома на улице Зорге в Москве

При проведении работ на стройке с высоты 12 этажа упал рабочий Фото: прокуратура Москвы

На улице Зорге в Москве при проведении работ на строительном объекте с высоты 12 этажа упал рабочий. Как сообщили в прокуратуре Москвы, мужчина погиб на месте.

ЧП произошло при возведении многоэтажки. Погиб 31-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место прибыл и.о. первого заместителя Савеловского межрайонного прокурора Федор Хамутовский. Правоохранительное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по факту случившегося.

Ранее KP.RU писал о ЧП при выполнении работ в жилом доме. На улице Мусы Джалиля в Москве разбился при падении с 6-го этажа рабочий.

Также ранее сообщалось о том, что на северо-востоке Москвы на улице Руставели человек погиб при сборке башенного крана. Как стало известно, произошел разрыв консоля техники. Наверху оставались еще двое человек, для их эвакуации вызывали подъемник.