СК начал проверку по факту гибели рабочего после падения с 12-го этажа на стройке в Москве. Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Сотрудники Следственного Комитета по городу Москве начали проверку по факту гибели рабочего после падения с двенадцатого этажа строящегося жилого дома по улице Зорге. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Столичного СК.

Как ранее писал KP.RU, утром 15 октября 2022 года на строительном объекте жилого дома по улице Зорге в Москве 31-летний рабочий при проведении монтажных работ упал с высоты 11 этажа. Мужчина погиб на месте. Проверку проводит столичная прокуратура.

Теперь к ним присоединились и следователи СКР по Москве. Они работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев, проверяют документацию и проводят другие следственные мероприятия. Проверяется наличие признаков нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете.