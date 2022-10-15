Художники Москвы создали 26 муралов и 9 арт-объектов в библиотеках и культурных центрах

Портрет Константина Паустовского появился в библиотеке, названной в честь писателя

В 35 библиотеках и культурных центрах Москвы этим летом появились новые арт-объекты и муралы. В рамках проекта «Контуры культуры» столичные художники преобразили предложенные объекты, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. В качестве основы для творчества использовались стены, стенды, стелы, скамьи, вазоны и даже грузовые контейнеры.

- Каждый художник в своем авторском стиле создал уникальную роспись. В это было вложено много творчества, сил и времени - создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта от трех до 30 дней. В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Московский продюсерский центр стал главным организатором проекта. Объединение намерено выпустить приложение, которое позволит взглянуть на новые арт-объекты еще и с помощью технологий дополненной реальности.

Увидеть творчество художников можно, например, в библиотеке № 170 в Ясеневе. Здесь Александр Абросимов не только создал портрет писателя Константина Паустовского, в честь которого названа библиотека, но и окружил его изображениями, в которых зашифрована широко известная цитата автора.

Расположенный в Северном Тушино культурный центр «Алые паруса» обзавелся фразой из произведения Александра Грина «Чудеса нужно делать своими руками». Ее нанес вязью художник-каллиграф из Москвы Пан Задорожний.

Также работы художников можно увидеть в культурном центре «Зодчие» в районе Кунцево, КЦ «Онежский» в Головинском районе, в Доме культуры «Восход», в Центральной детской библиотеке № 251 в Зеленограде, в центре культуры и искусств «Щукино», в КЦ «Строгино», «Москворечье», «Лира», «Зеленоград», Дворце культуры «Капотня», территориальные клубные системы «Бригантина» и «Орехово», центре творчества «На Нагорной», библиотеках № 51, 61, 233, 240, 253, 171, 172 (филиалы 1 и 2), Центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова, Центральной детской библиотеке № 152 и Центральной библиотеке № 249.