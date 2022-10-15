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Общество15 октября 2022 10:06

Елизавета Боярская рассказала об атрибутах настоящей москвички

Актриса призналась, что не может назвать себя москвичкой
Мила ГЕНЬ
Елизавета Боярская рассказала об атрибутах настоящей москвички

Елизавета Боярская рассказала об атрибутах настоящей москвички

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елизавета Боярская назвала атрибуты, которые присущи настоящим москвичкам. В интервью «Москвич Mag» артистка пояснила, что женщина должна обзавестись «своими» специалистами в разных сферах и только после этого может называть себя жительницей столицы.

— Ты москвичка, когда в этом городе у тебя появились свои врачи, салоны красоты, косметолог, магазин с фруктами, мясник, ветеринар, — пояснила актриса.

Также москвичка должна иметь любимые места на все случаи жизни, будь то кафе для завтрака, место для встреч с друзьями или что-то другое.

Елизавета Боярская, дочь народного артиста России Михаил Боярский, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Она призналась, что не может назвать себя москвичкой. Артистка рассказала, что честно следовала рекомендациям местных друзей, но пока что в ее арсенале не хватает «своих» мест.

Ранее KP.RU писал, что дочь Юлии Пересильд назвала активность отличительным качеством москвичей.