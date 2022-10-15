Елизавета Боярская рассказала об атрибутах настоящей москвички Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елизавета Боярская назвала атрибуты, которые присущи настоящим москвичкам. В интервью «Москвич Mag» артистка пояснила, что женщина должна обзавестись «своими» специалистами в разных сферах и только после этого может называть себя жительницей столицы.

— Ты москвичка, когда в этом городе у тебя появились свои врачи, салоны красоты, косметолог, магазин с фруктами, мясник, ветеринар, — пояснила актриса.

Также москвичка должна иметь любимые места на все случаи жизни, будь то кафе для завтрака, место для встреч с друзьями или что-то другое.

Елизавета Боярская, дочь народного артиста России Михаил Боярский, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Она призналась, что не может назвать себя москвичкой. Артистка рассказала, что честно следовала рекомендациям местных друзей, но пока что в ее арсенале не хватает «своих» мест.

Ранее KP.RU писал, что дочь Юлии Пересильд назвала активность отличительным качеством москвичей.