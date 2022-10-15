Завершены основные работы по благоустройству территорий возле клинического центра имени Логинова

После окончания строительства МКНЦ имени Логинова станет одним из лучших онкологических центров Москвы. Фото: stroi.mos.ru.

На востоке столицы завершается строительство нового корпуса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова. Основные работы по благоустройству территории вокруг медицинского центра практически выполнены, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра - МКНЦ имени Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, улицы Новогиреевская и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки», - рассказал Петр Бирюков.

Строители убрали под землю электрические кабели, обновили асфальт на дорогах и парковках. Кроме того, территорию сделали комфортной для маломобильных посетителей.

«Оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие, их общая площадь составила почти 6,8 тысяч квадратных метров. Сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой «зебре» и человеку на ней быть заметнее в темное время суток», - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Старое ограждение медицинского центра заменили на новое длиной почти 1,2 километра. На остановках общественного транспорта установили три современных павильона со слотами для зарядки гаджетов и WiFi. На территории оборудовали парковки. Кроме того, специалисты обновили уже существующие газоны и разбили новые на площади 5,9 тысяч квадратных метров. Планируется, что центр будет сдан до конца 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства МКНЦ имени Логинова рассказал, что 2022 год станет знаковым для столичного здравоохранения. Строители планируют сдать около 40 объектов общей площадью 500 тысяч квадратных метров.

- Это гигантская стройка, которую мы не останавливаем, несмотря на все определенные экономические сложности, и сложности с поставкой оборудования, - отметил Сергей Собянин. - Один из таких объектов - это Центр Логинова. В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус на 75 тысяч квадратных метров. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и нашей страны.

Всего до конца года в столице планируется завершить строительство 45 объектов здравоохранения. Новые поликлиники будут открыты в 23 районах Москвы.