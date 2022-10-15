Московские производители увеличили выпуск медицинской мебели в 2,3 раза в январе-августе

Новый корпус на территории Многопрофильного медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке, как и другие столичные клиники, оснастили отечественной мебелью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в 2022 году выросло производство мебели для медицинских учреждений. С января по август столичные предприятия выпустили ее на общую сумму в 703 миллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

«За восемь месяцев этого года столичные компании выпустили медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ветеринарную, на 703 миллионов рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за январь-август 2021 года. В дальнейшем мы ожидаем существенный рост объема производства данных товаров благодаря реализации офсетного контракта. Сейчас в городе оформлено пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиардов рублей», - рассказал вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Практика офсетных контрактов благоприятно сказывается на промышленном и инвестиционном развитии города. Офсетный контракт дает инвесторам и бизнесу гарантии сбыта продукции. Город же получает поставки необходимых товаров и услуг по стабильным ценам. Кроме того, такой механизм хорошо сказывается на рынке труда.

По словам Владимира Ефимова, город, заключая офсетные контракты, выбирает наиболее востребованную продукцию. Если выпуск такой продукции является стратегически важным, столица готова заключать офсетный контракт на срок до 10 лет и давать производителю гарантии долгосрочных закупок.

Для стимулирования инвесторов мэрия снизила минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов. С 1 июля он уменьшился с одного миллиарда до 100 миллионов рублей.

«Сегодня мебель в Москве производят более 90 предприятий. Город заинтересован в привлечении новых инвесторов в отрасль. Для этого столица не только заключает офсеты, но и предоставляет застройщикам землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, - сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 октября подписал распоряжение о проведении электронного конкурса для выбора поставщика по поставке медицинской мебели для городских медучреждений. С победителем конкурса будет заключен офсетный контракт. Поставщик берет на себя обязательство в течение трех лет открыть в Москве предприятие по выпуску медицинской мебели. Общий объем инвестиций в проект должен составить не менее 250 миллионов рублей. Столичные власти, со своей стороны, гарантируют в течение десяти лет приобрести у производителя 80 позиций мебели на сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.