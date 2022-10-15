Началось благоустройство территории стационарного комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева

Скоропомощной стационарный комплекс на базе Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в САО. Фото: пресс-служба правительства и мэрии Москвы.

В столице завершается строительство скоропомощного стационарного комплекса (ССК) городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева. В здании идут финальные отделочные работы, специалисты приступили к благоустройству территории новой клиники. Работа предстоит грандиозная: вокруг больницы посадят более двух тысяч деревьев, кустарников и цветов. Специалисты разобьют свыше 5 тысяч квадратных метров газонов.

«Для скорейшего выздоровления пациентам важно не только получать качественные медицинские услуги, но и видеть вокруг себя приятную обстановку, в которой комфортно находиться. Одни из ключевых понятий в современном строительстве и благоустройстве - обустройство зеленых зон и продуманных пространств для прогулок и встреч пациентов с их близкими, создание благоприятной атмосферы, - рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай. - В рамках работ по озеленению территории скоропомощного стационарного комплекса больницы имени Вересаева будет высажено 69 деревьев, 237 кустарников, 1 тысяча 823 многолетних растения и разбито почти 5 тысяч квадратных метров газона».

Озеленение территории вокруг больницы – дело тонкое: ландшафтные дизайнеры работают в плотном сотрудничестве с врачами. Все растения для сада и клумб были выбраны с учетом рекомендаций аллергологов.

«Среди наиболее распространенных пород деревьев - ели, дубы, клены, черемуха; среди кустарников - сирень, спирея, гортензия и другие», - уточнил Алексей Сапсай.

В ближайшие месяцы в Москве откроются шесть крупных скоропомощных комплексов. Первые два заработают в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы откроются в первом полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова и ГКБ имени Пирогова – во втором полугодии.

Сеть скоропомощных комплексов - это клиники нового формата, специально предназначенные для лечения экстренных больных. Пациенты из любого района столицы смогут максимально оперативно получить в них всю необходимую и самую современную помощь. При каждом из комплексов будут работать вертолетные площадки для санитарной авиации. Скоропомощные комплексы оснащаются новейшей техникой – от КТ и МРТ-аппаратов до уникальных операционных.

Не менее важна подготовка медперсонала, который в экстренной ситуации должен действовать четко и слаженно. Приемные отделения будут работать по принципу «триажа»: при поступлении пациентов в зависимости от тяжести состояния будут распределять по разным категориям – «красная», «желтая» и «зеленая». Сотрудники скоропомощных комплексов пройдут уникальную комплексную программу обучения, включающую более 70 различных образовательных программ и тренингов.