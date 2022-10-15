За год к системе оплаты Face Pay в Москве присоединились более 200 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 200 тыс. человек зарегистрировались в системе оплаты Face Pay в Москве за год, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. За это время сервисом воспользовались около 35 млн раз.

Система оплаты по лицу заработала ровно год назад, 15 октября 2021 года. Ее запустили по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Система действует на всех станциях метрополитена, а с сентября 2022 года также на всех станциях Московского центрального кольца. Как писал KP.RU, для этого установили 85 турникетов.

За это время удобство сервиса смогли оценить свыше 200 тыс. человек, которые зарегистрировались в системе. Используя Face Pay в метро попали около 35 млн раз. Бесконтактную оплату предпочитают другим способам 88 процентов пользователей.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что развитие сервиса продолжат. Так, ее планируют внедрить в наземном и речном транспорте, «Аэроэкспрессе» и на линиях Московских центральных диаметров.