В Кремле состоялась последняя в 2022 году церемония развода караулов

Церемония развода караулов состоялась в 21 раз в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Соборной площади Кремля 15 октября в последний раз в 2022 году прошла церемония развода пеших и конных караулов. Это выступление участников Президентского полка стало 21-м в нынешнем сезоне, сообщает ТАСС. В следующий раз выступление военнослужащих можно будет увидеть только весной 2023 года.

Традиция выступлений появилась в 2005 году. С тех пор они проходят каждую субботу в теплое время года.

В программу включены динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, демонстрация владения оружием в ходе строевых приемов. Рота специального караула Президентского полка демонстрирует такие элементы, как "квадрат", "диагональ", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".

В 2021 году программу пополнило перестроение в "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино".

В выступлениях участвует и кавалерийский почетный эскорт. Всадники выступают на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород вороной и гнедой масти. Выступление проходит под аккомпанемент Президентского оркестра, исполняющего различные марши.

Как сообщал KP.RU ранее, первая церемония развода караулов в Кремле состоялась в этом сезоне 28 мая.