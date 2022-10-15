На Russpass появился гид по объектам уличного искусства

Граффити на фасаде торгового центра «Атриум» в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сервисе Ruspass появился путеводитель, рассказывающий о самых интересных стрит-арт объектах столицы. В гиде по уличному искусству собраны 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

«На Russpass появился новый гид по уличному искусству. Он размещен на специальной странице проекта «От заката до рассвета» в разделе «Гайды». В гиде собрано 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Рядом с каждым объектом есть ссылка на карту, которая поможет узнать расположение и спланировать маршрут по городу», - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В подборку вошли достопримечательности, уже ставшие знаковыми и популярными среди москвичей и гостей города. Это столичный дизайн-завод «Флакон», арт-кластеры «Артплей» и «Винзавод». Кроме того, путеводитель Ruspass рассказывает и о других креативных кластерах Москвы: центре «Хлебозавод» возле станции метро «Дмитровская», творческом квартале в Измайлово и других общественных пространствах, где можно увидеть уличное искусство. Например, один из самых впечатляющих муралов - граффити с изображением Майи Плисецкой – расположен в центре столицы, на улице Большая Дмитровка.

В Санкт-Петербурге полюбоваться авторскими граффити можно в креативном пространстве «Севкабель порт». Еще одна уличная достопримечательность северной столицы - масштабная работа российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса площадью 250 квадратных метров. «Дуализм» - самая большая роспись в Санкт-Петербурге, в ней использованы символы из древней и современной каллиграфии. Если попытаться расшифровать надпись, можно найти тайное послание: «Мы создаем новую визуальную культуру. Мы - это будущее». В Нижнем Новгороде объекты современного искусства расположены на центральных улицах города.

На странице проекта «От заката до рассвета» также есть еще один гид, который наверняка пригодиться любителями делать эффектные фотографии на фоне достопримечательностей. В нем собраны самые красивые локации для фотосессий в этих трех городах. Кроме того, здесь же опубликованы пешеходные маршруты по достопримечательностям. Перейдя в раздел «Спецпредложения», можно найти билеты на обзорные экскурсии на двухэтажных автобусах по единому тарифу для Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает путешественникам легко и быстро спланировать туристические маршруты по России. Пользователям предлагается более 25 услуг, позволяющих организовать комфортную поездку. С помощью Russpass можно забронировать отель, купить билеты на поезд или самолет, заказать столик в ресторане и многое другое.

Сегодня на Russpass предлагается около 5,5 тысяч туристических предложений в регионах России. Сервис разработан по инициативе правительства Москвы.