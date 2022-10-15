В московском метро начал курсировать новый тематический поезд «Сибирь здесь»

Тематический поезд «Сибирь здесь» будет курсировать по Сокольнической линии московского метро в течение полугода. Фото: пресс-служба правительства и мэра Москвы.

В московском метро появился еще один тематический поезд: эффектно разукрашенный состав называется «Сибирь здесь». Его оформление посвящено истории, природным богатствам, достопримечательностям сибирских регионов, а также известным сибирякам. Тематический поезд «Сибирь здесь» будет курсировать по Сокольнической линии московского метро в течение полугода.

Это уже шестой тематический состав в столичной подземке, который был запущен в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По задаче Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки на городском транспорте не только безопасными и комфортными, но и интересными. На линию вышел тематический поезд “Сибирь здесь”, благодаря которому пассажиры смогут больше узнать об этом регионе. Это уже шестой тематический состав, который мы запустили в этом году», - рассказал Максим Ликсутов.

Объявления об остановках для поезда «Сибирь здесь» записали известные сибиряки. В составе будут звучать голоса знаменитого пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева (он родом из Иркутска) и народной артистки России Нины Усатовой (она родилась в Алтайском крае).

Ранее в московском метро начал курсировать тематический поезд «Россия в объективе». Состав украсили снимками, сделанными участниками конкурса «Самая красивая страна». Внутри вагонов размещены фотографии восьми уникальных уголков России: Эльбруса, озера Кезеной-Ам, острова Врангеля, Алтая, плато Путорана, озера Байкал, Ленских столбов и Камчатки. Наведя камеру смартфона на специальный QR-код, размещенный в вагоне, пассажиры смогут совершить виртуальное путешествие, которое расскажет об этих местах. Проект создавался совместно с Русским географическим обществом. Тематический поезд «Россия в объективе» курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

- В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разных регионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнать много интересных фактов. Состав будет курсировать в течение полугода, - уточнил Максим Ликсутов.

Московский департамент транспорта регулярно отмечает знаковые события в культурной жизни столицы и России. Недавно, например, в честь 20-летия Московского международного Дома музыки были выпущены лимитированные карты «Тройка» и проездные «Единый». Всего в продажу поступили пять тысяч экземпляров лимитированных карт. Их можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях «Площадь Революции», «Арбатская», «Маяковская» и «Павелецкая».