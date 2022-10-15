Москва возглавила рейтинг по количеству купленных в 2022 году золотых колец

Наиболее часто москвичи выбирают украшения из красного и белого золота, инкрустированные драгоценными камнями Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Москвы, Екатеринбурга и Тюмени покупали золотые кольца в 2022 году чаще жителей остальных городов России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные ювелирного бренда Sokolov. Там изучили продажи драгоценностей в России в текущем году и вывели «индекс золотого кольца».

Этот показатель рассчитывается делением общего числа купленных в регионе золотых колец на количество населения и умножением на тысячу. Таким образом получается количество приобретенных колец на тысячу человек.

В Москве этот индекс оказался самым высоким в России - 3,4 кольца на тысячу горожан. Екатеринбург занял второе место с 3 кольцами на тысячу человек, а у замкнувшей топ-3 Тюмени показатель оказался равен 2,6.

При этом величина среднего чека также оказалась разной. В столице покупатели готовы были отдать в среднем 15 680 рублей за кольцо, в Екатеринбурге - от 12 до 14 тысяч рублей, а в Тюмени - 12 673 рубля.

- Наиболее часто москвичи выбирают украшения из красного и белого золота, инкрустированные драгоценными камнями, — говорится в сообщении.

Также в топ-5 вошли Иркутск и Ярославль с одинаковым показателем 2,4 и средним чеком в пределах 10 тысяч рублей. А в самом низу рейтинга оказались Краснодар, Омск и Волгоград с показателями в 0,8, 0,5 и 0,4 соответственно. При это средний чек в Волгограде составил 22098 рублей, опередив Москву почти на 7 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Москва возглавила рейтинг самых дорогих для путешествий российских городов.