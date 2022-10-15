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Общество15 октября 2022 13:06

Прокуратура Москвы предупредила об участившихся случаях рассылки мошенниками фейковых писем от ЦБ

Аферисты действуют через популярные мессенджеры
Мила ГЕНЬ
В прокуратуре предупредили, что взаимодействовать с мошенниками ни в коем случае нельзя

В прокуратуре предупредили, что взаимодействовать с мошенниками ни в коем случае нельзя

Фото: Shutterstock

В прокуратуре Москвы рассказали о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают письма, якобы от Центрального Банка Российской Федерации. Они сообщают о мошеннических действиях по отношению к получателю, после чего уговорами или угрозами похищают сбережения жертв.

Действуют аферисты через мессенджеры. Для усиления правдоподобности они присылают документ, якобы подтверждающий личность сотрудника банка.

Переписка с мошенниками

Переписка с мошенниками

Фото: прокуратура Москвы

В прокуратуре предупредили, что взаимодействовать с мошенниками ни в коем случае нельзя.

— Не совершайте никаких действий, не вступайте в переписку, не перезванивайте! Это мошенники. Злоумышленники могут уговаривать или угрожать! Не верьте! — говорится в сообщении ведомства.

Документы, которые отправляют мошенники

Документы, которые отправляют мошенники

Фото: прокуратура Москвы

Тем, кто получил рассылку нужно самостоятельно позвонить в банк и уточнить необходимую информацию. При этом телефон банка нужно посмотреть в документах, которые были выданы при открытии счета, либо на банковской карте.

Документы, которые отправляют мошенники

Документы, которые отправляют мошенники

Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы напомнила, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят людей снимать и переводить деньги, брать кредиты, продавать недвижимость и передавать деньги посторонним.

Ранее KP.RU писал, что москвич отдал телефонным мошенникам 14 миллионов рублей за два месяца. Аферистов ищут.