Прокуратура Москвы предупредила об участившихся случаях рассылки мошенниками фейковых писем от ЦБ

В прокуратуре предупредили, что взаимодействовать с мошенниками ни в коем случае нельзя Фото: Shutterstock

В прокуратуре Москвы рассказали о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают письма, якобы от Центрального Банка Российской Федерации. Они сообщают о мошеннических действиях по отношению к получателю, после чего уговорами или угрозами похищают сбережения жертв.

Действуют аферисты через мессенджеры. Для усиления правдоподобности они присылают документ, якобы подтверждающий личность сотрудника банка.

Переписка с мошенниками Фото: прокуратура Москвы

В прокуратуре предупредили, что взаимодействовать с мошенниками ни в коем случае нельзя.

— Не совершайте никаких действий, не вступайте в переписку, не перезванивайте! Это мошенники. Злоумышленники могут уговаривать или угрожать! Не верьте! — говорится в сообщении ведомства.

Документы, которые отправляют мошенники Фото: прокуратура Москвы

Тем, кто получил рассылку нужно самостоятельно позвонить в банк и уточнить необходимую информацию. При этом телефон банка нужно посмотреть в документах, которые были выданы при открытии счета, либо на банковской карте.

Документы, которые отправляют мошенники Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы напомнила, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят людей снимать и переводить деньги, брать кредиты, продавать недвижимость и передавать деньги посторонним.

Ранее KP.RU писал, что москвич отдал телефонным мошенникам 14 миллионов рублей за два месяца. Аферистов ищут.