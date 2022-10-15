Муралы и арт-объекты создали художники в учреждениях Москвы в рамках проекта «Контуры культуры»

За четыре месяца победители арт-проекта нарисовали 26 муралов и девять арт-объектов в библиотеках и культурных центрах разных районов города. Фото: mos.ru.

Здания московских библиотек и культурных центров заиграли новыми красками: с июня до конца сентября современные художники расписывали стены и интерьеры десятков учреждений столицы. Мастера граффити работали в рамках творческого конкурса «Контуры культуры». За четыре месяца победители проекта нарисовали 26 муралов и девять арт-объектов в библиотеках и культурных центрах разных районов города.

Все работы – очень разные по стилю и тематике, но все, безусловно, интересные. Арт-объекты на стыке классики и граффити теперь будут радовать москвичей долгие годы. Такая интеграция современного искусства в общественные пространства стала возможной благодаря всероссийскому арт-проекту «Контуры культуры», организатором которого выступил Московский продюсерский центр (Моспродюсер), при поддержке столичного департамента культуры.

В качестве источников вдохновения для уличных художников послужили самые разные объекты. Рисунки появились на стенах, стендах, стелах, вазонах, лавках, грузовых контейнерах и других предметах, расположенных на территории учреждений. Благодаря росписям обыденные вещи превратились в настоящие произведения искусства. Чтобы выполнить такую грандиозную работу, художникам потребовалось более 500 литров краски, 1876 баллончиков, 370 кистей и 650 метров скотча.

«Каждый художник в своем авторском стиле создал уникальную роспись. В это было вложено много творчества, сил и времени - создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта от трех до 30 дней, - рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. - В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, гармонично преобразив их. А уже в скором времени благодаря приложению Моспродюсера все росписи будут преобразованы в формате дополненной реальности, и проект обретет формат цифровой галереи как на каждой отдельной площадке, так и в пространстве мобильного приложения».

По словам Андрея Петрова, проект станет регулярным, и уже в следующем году пройдет очередной сезон «Контуров культуры». В нем будут участвовать новые художники и новые культурные площадки.

Свои творческие идеи мастера граффити адаптировали под каждое конкретное учреждение, учитывая его стилистику и направленность. Например, в культурном центре «Алые паруса» в районе Северное Тушино появилась рукописная фраза «Чудеса нужно делать своими руками» - цитата из одноименного произведения писателя Александра Грина. В библиотеке №170 в Ясенево, названной в честь Константина Паустовского, появился портрет писателя, выполненный в стиле стрит-арта.

Стены культурного центра «Онежский» в Головинском районе теперь украшают дудлы - веселые яркие монстрики, создающие хорошее настроение и у детей, и у взрослых. В центре культуры и искусств «Щукино» нарисовали граффити в стиле пуантилизма, отсылающего к живописи эпохи Возрождения. Одно из самых масштабных изображений теперь украшает дом культуры «Восход». Московский художник Napasio создал граффити «Симфония дня и ночи» размером 77 квадратных метров.