В писхиатрической больнице №1 открыли памятник трагически погибшему меценату Алексееву

Фото: пресс-служба ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева

В Москве на территории Психиатрической клинической больницы №1, также известной в народе как больница Кащенко, 15 октября открыли памятник ее основателю, бывшему градоначальнику и меценату Николаю Алексеевичу Алексееву, сообщает "Российская газета". В XIX веке он вложил в ее возведение собственные средства, но открытия не увидел, так как трагически погиб незадолго до него.

- Николай Александрович Алексеев считал постройку этого учреждения делом своей жизни... Та забота о душевном здоровье людей, которую он проявлял, сегодня является основой работы коллектива Психиатрической клинической больницы № 1. Открывая памятник, мы отдаем дань уважения знаменитому основателю нашего учреждения, — приводит цитату главного врача ПКБ №1 Георгия Костюка "Вечерняя Москва".

Бронзовый бюст на постаменте из карельского гранита появился перед одним из корпусов. Инициатором установки стал трудовой коллектив больницы. Событие приурочили к 170-летию со дня рождения Николая Алексеева.

Николай Алексеев погиб в возрасте 40 лет. К этому времени он отработал в должности градоначальника два срока и готовился очередным выборам. А в день их проведения 9 марта 1983 года в здании построенной в годы его работы городской Думы его на пороге кабинета застрелил молодой человек. Позже выяснилось, что убийца имел психическое заболевание.

Новая больница открылась через год, в мае 1984 года. С 1922 года по 1994 год она была переименована в больницу имени П.П. Кащенко. Затем ей возвратили имя основателя.

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