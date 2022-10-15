Ослепшую тигрицу Аврору из Саратова привезут на лечение к специалистам зоопарка Москвы

Для содержания тигрицы готовят подходящую территорию Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Московского зоопарка в ближайшее время окажут помощь ослепшей из-за жестокого обращения владельца тигрице Авроре из Саратовской области, сообщается в телеграм-канале столичного зоосада. Сейчас животное готовят к перевозке в карантинную зону Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском.

- Она в жутком состоянии — истощена и очень ослаблена. Без нашей помощи не выживет, — рассказала в своем телеграм-канале руководитель Росприоднадзора Светлана Радионова.

Измученного хищника удалось обнаружить благодаря соседям его жестокого владельца. Те обратились в Росприроднадзор, и сотрудники ведомства 12 октября начали проверку. Оказалось, в темном сарае без окон и вентиляции содержались и другие животные. Тигрица попала в неволю еще детёнышем и из-за постоянной темноты вокруг ослепла.

- С собственником ещё предстоит разобраться - он ответит по закону, — добавила Светлана Радионова, поблагодарив всех, кто проявил неравнодушие в этой ситуации. Проверка Роспотребнадзора еще продолжается.

В зоопарке Москвы готовятся к прибытию сложного пациента: подбирают контейнер и маршрут перевозки, оформляют документы, обустраивают территорию для содержания тигрицы. По прибытию ее осмотрят ветврачи, в том числе - офтальмолог. Дата приезда пока не определена.

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