Московский зоопарк показал видео с тренировкой медведя Диксона. Фото: кадр из видео

Специалисты Московского зоопарка провели очередную тренировку с медведем Диксоном для восстановления подвижности его задних лап. Кадрами успешного занятия поделилась в персональном телеграм-канале директор зоопарка Москвы Светлана Акулова.

- Напомню суть тренинга: медведь должен коснуться зелёного таргета, чтобы получить лакомство. И в этом он уже отличник, говорят зоологи. Диксон очень смышлёный медведь, — отметила Светлана Акулова.

Подписчики директора зоопарка активно поддержали медведя, а некоторые даже позавидовали его упорству.

Как сообщал KP.RU ранее, изначально специалисты давали негативный прогноз относительно восстановления подвижности атрофировавшихся конечностей. Но зоологи не теряли надежды, и недавно заметили, что Диксон начал иногда поджимать лапы, что свидетельствует о частичном восстановлении их чувствительности.