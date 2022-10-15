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Общество15 октября 2022 14:43

Московский зоопарк показал видео с тренировкой медведя Диксона

С животным проводят специальные занятия
Ирина РЕБРИКОВА
Московский зоопарк показал видео с тренировкой медведя Диксона. Фото: кадр из видео

Московский зоопарк показал видео с тренировкой медведя Диксона. Фото: кадр из видео

Специалисты Московского зоопарка провели очередную тренировку с медведем Диксоном для восстановления подвижности его задних лап. Кадрами успешного занятия поделилась в персональном телеграм-канале директор зоопарка Москвы Светлана Акулова.

- Напомню суть тренинга: медведь должен коснуться зелёного таргета, чтобы получить лакомство. И в этом он уже отличник, говорят зоологи. Диксон очень смышлёный медведь, — отметила Светлана Акулова.

Подписчики директора зоопарка активно поддержали медведя, а некоторые даже позавидовали его упорству.

Как сообщал KP.RU ранее, изначально специалисты давали негативный прогноз относительно восстановления подвижности атрофировавшихся конечностей. Но зоологи не теряли надежды, и недавно заметили, что Диксон начал иногда поджимать лапы, что свидетельствует о частичном восстановлении их чувствительности.