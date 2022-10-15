Бастрыкин проконтролирует расследование попытки похищения 4-летней девочки приезжей на востоке Москвы

Попытка похищения попала на видео

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным доложить о том, как продвигается расследование попытки похищения 4-летней девочки на востоке Москвы, сообщает информационный центр СК РФ. В середине августа приезжая из Узбекистана чуть не увела с детской площадки в Гольяново одну из двух дочерей Инны Багрениной, вырвав ее из рук ее брата.

- В социальной сети размещено видеообращение жительницы Москвы о несогласии с ходом расследования уголовного дела в столичном ГСУ СК России... Мать ребенка сообщает о намерении следователя прекратить уголовное дело, в связи с чем она опасается, что обвиняемая может избежать уголовной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

Также, как ранее сообщал KP.RU, Светлана Багренина рассказала о том, что сначала написала заявление в полиции, и там ее стали убеждать пожалеть несостоявшуюся похитительницу. Якобы та потеряла ребенка. Позднее материалы проверки передали в одно из столичных подразделений Следственного Комитета России.