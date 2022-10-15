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Происшествия15 октября 2022 14:58

Бастрыкин проконтролирует расследование попытки похищения 4-летней девочки приезжей на востоке Москвы

Мама девочки, которую в августе 2022 года чуть не похитила гражданка Узбекистана, записала видеообращение, выразив недовольство ходом расследования
Ирина РЕБРИКОВА
Попытка похищения попала на видео

Попытка похищения попала на видео

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным доложить о том, как продвигается расследование попытки похищения 4-летней девочки на востоке Москвы, сообщает информационный центр СК РФ. В середине августа приезжая из Узбекистана чуть не увела с детской площадки в Гольяново одну из двух дочерей Инны Багрениной, вырвав ее из рук ее брата.

- В социальной сети размещено видеообращение жительницы Москвы о несогласии с ходом расследования уголовного дела в столичном ГСУ СК России... Мать ребенка сообщает о намерении следователя прекратить уголовное дело, в связи с чем она опасается, что обвиняемая может избежать уголовной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

Также, как ранее сообщал KP.RU, Светлана Багренина рассказала о том, что сначала написала заявление в полиции, и там ее стали убеждать пожалеть несостоявшуюся похитительницу. Якобы та потеряла ребенка. Позднее материалы проверки передали в одно из столичных подразделений Следственного Комитета России.