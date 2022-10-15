Участок Крутицкой набережной перекроют для ее расширения с 19 октября 2022 года до 28 июля 2023 года

К 2023 году Крутицкая набережная преобразится

С 19 октября 2022 года закрывается для проезда участок Крутицкой набережной в центре Москвы в границах между Симоновской набережной и Новоспасским мостом, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ограничения будут действовать до 28 июля 2023 года.

В этот период дорожники займутся расширением проезжей части. Согласно утвержденной документации, на этом отрезке она должна стать четырехполосной, указано на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

- Сейчас Крутицкая набережная испытывает дефицит пропускной способности... Реконструкция позволит принять дополнительный транспорт после завершения реорганизации промзоны «ЗИЛ», увеличив пропускную способность дороги до 1800 машин в час, — уточняется в сообщении Комплекса.

Ранее KP.RU рассказал о комплексном преображении Крутицкой набережной.