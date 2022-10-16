Гидрометцентр пообещал облачную погоду и до +13 градусов в Москве 16 сентября

Ночью в столице температура опустится до +3...+5 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в воскресенье, 16 октября, прогнозируется облачная с прояснениями погода и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +11…+13 градусов. В городе будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного повысится и составит 759 мм ртутного столба, влажность – около 94%. В ночь на понедельник температура понизится до +3…+5 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. В непогоду порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем 17 октября столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов, ветер сохранится.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптики Московского метеобюро сообщили, когда в Москве выпадет первый снег. Во второй половине следующей недели антициклон принесет в столицу серьезное похолодание и мокрый снег. Днем будет около +2…+7 градусов.