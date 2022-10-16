Алена Водонаева устроила «магический» девичник в центре Москвы и примерила образ ведьмы

Вечеринка была связана с темой магии и мистики Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модель, телеведущая, блогер и экс-участница «Дома-2», 40-летняя Алена Водонаева, провела в центре столицы «магический» девичник с колдовской атрибутикой. Она примерила на себе образ ведьмы. Соответствующий снимок Водонаева опубликовала в социальной сети.

Вечеринка была связана с темой магии и мистики. На мероприятии присутствовали многие российские звезды, некоторые из них также подобрали соответствующие наряды. Гости девичника могли воспользоваться услугами эксперта по гаданию на картах таро.

Сама Алена Водонаева подобрала себе образ колдуньи. Она надела черный костюм с изображением цепей, сделал макияж в темных тонах, а также нанесла на лоб, скулы и грудь надписи на неизвестном языке.

Ранее KP.RU сообщал, что российская актриса Елизавета Боярская рассказала об атрибутах настоящей москвички. По ее словам, жительница столицы должна обзавестись «своими» специалистами, например, врачами, косметологами, ветеринарами.