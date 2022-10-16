Возгорание машины на МКАД в районе Бирюлева в Москве попало на видео

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го км МКАД. Фото: кадр из видео

Момент возгорания автомобиля на внутренней стороне 27-го километра МКАД у Липецкой улицы в Москве попал на видео. На представленных кадрах видно, что машина полностью охвачена огнем. Пламя вырывается из салона транспортного средства. От высоких температур в авто разбились стекла. Возгорание пытаются ликвидировать спасатели.

На месте в районе Бирюлева работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося выясняются. Информация о пострадавших устанавливается.

Как сообщал KP.RU, утром в воскресенье автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го км МКАД в Москве. От машины, находящийся на крайней правой полосе трассы, валил серый дым. Дорожная ситуация на участке была затруднена, движение осуществлялось по четырем полосам из шести.

По информации столичного Дептранса, проезд освободили примерно через 20 минут - в 09:37.