В Москве выявили 984 новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 948 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 948 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 911 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 16 октября.

Уточняется, что 92 человека попали в стационары, еще 892 москвича выздоровели от ковида, 18 жителей умерли. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 3 219 483 заражения инфекцией, вылечились 3 026 112 человек.

В России за последние сутки выявили 12 354 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали 744 россиянина, еще 18 441 житель выздоровел, умерли 94 человека.

Как сообщал KP.RU, по словам главного врача Коммунарки Дениса Проценко, в столице почти 95% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, без осложнений. Несмотря на это, специалист советует не пренебрегать мерами профилактики и проходить вакцинацию.